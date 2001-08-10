Специалисты выполнят план по добыче сахалинского угля

АО «Дальневосточное ПГО» до конца 2019 года выполнит комплекс поисковых работ на уголь в пределах Лахской площади, расположенной на территории трех северных административных районов Сахалинской области: Охинского, Ногликского и Александровск-Сахалинского. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-центре АО «Росгеология».

Лахская угленосная площадь является первой в истории освоения севера Сахалина, ресурсный потенциал которой оценивается в 1 млрд. тонн энергетических углей. По результатам работ сахалинских геологов будут сделаны выводы по наличию угольного месторождения и подсчитаны его прогнозные ресурсы по категориям Р2 +Р1 до глубины 300 метров. Исследование территории проводится за счет средств федерального бюджета. Итоговый отчет будет сдан заказчику до конца 2019 года.