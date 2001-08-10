Специалисты выполнят план по добыче сахалинского угля
АО «Дальневосточное ПГО» до конца 2019 года выполнит комплекс поисковых работ на уголь в пределах Лахской площади, расположенной на территории трех северных административных районов Сахалинской области: Охинского, Ногликского и Александровск-Сахалинского. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-центре АО «Росгеология».
Лахская угленосная площадь является первой в истории освоения севера Сахалина, ресурсный потенциал которой оценивается в 1 млрд. тонн энергетических углей. По результатам работ сахалинских геологов будут сделаны выводы по наличию угольного месторождения и подсчитаны его прогнозные ресурсы по категориям Р2 +Р1 до глубины 300 метров. Исследование территории проводится за счет средств федерального бюджета. Итоговый отчет будет сдан заказчику до конца 2019 года.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:47 Сегодня Порядок социальных выплат для сахалинских пенсионеров поменяется
11:17 Сегодня Сахалинский стрелок представил Россию на соревнованиях в Словении
09:30 Сегодня В детской поликлинике Южно-Сахалинска заменили оборудование
- 11:11 Сегодня В Южно-Сахалинске открыли еще одну перехватывающую парковку
- 17:29 12 Января Южносахалинцы могут купить свежемороженую навагу по рекордно низкой цене
- 15:31 12 Января На стадионе «Космос» в Южно-Сахалинске откроют каток
- 15:50 12 Января Поезд до Корсакова будет ходить по новому расписанию
- 16:02 12 Января В «Кристалле» проходят мастер-классы по чир спорту
09:35 18 Декабря Огни на Главной сахалинской елке засияли в выходные
10:35 19 Декабря Южносахалинцев приглашают на елочные базары
12:52 21 Декабря На Сахалине вводится обязательная маркировка лекарств
14:44 26 Декабря 100 единиц техники расчищают от снега Южно-Сахалинск
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?