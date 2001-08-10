Холмские молодогвардейцы узнали больше об истории
Новейшие музеи Сахалинской области, «Победа» и «Россия - моя история», набирают все большую популярность у островитян, прежде всего у молодежи. Не так давно группа молодогвардейцев из Холмска побывала в обоих музеях. Об этом ТИА «Острова» сообщил руководитель регионального отделения «Молодая Гвардия» Николай Литус.
Как рассказали школьники, в историческом парке «Россия - моя история» на них огромное впечатление произвели ультрасовременные экспозиции с использованием мультимедиа-технологий, огромный объем познавательной информации, посвященной хронике развития России.
По мнению руководителя холмского местного исполкома партии «Единая Россия», куратора холмских молодогвардейцев Ирины Киселевой, такие мероприятия стимулируют интерес школьников к изучению отечественной истории:
- Не случайно некоторые участницы нашей экскурсии говорили, что если бы им преподавали историю таким образом, все бы были отличниками. В этом интерактивном музее они буквально погружаются в живую историю России, это отличная иллюстрация к школьному курсу истории. Многие планировали обращаться к музейным экспозициям при изучении отдельных тем на школьных уроках, да и просто вернуться не раз в музей, потому что здесь очень интересно.
С неменьшим с интересом холмчане познакомились с экспозициями, посвященными последнему этапу Второй мировой войны – освобождению Южного Сахалина и Курил, развернутыми в стенах музейно-мемориального комплекса «Победа». Кроме того, они сфотографировались у дома правительства и полюбовались ледяными скульптурами в парке имени Гагарина. Эта интересная и полезная поездка школьников в областной центр состоялась при поддержке депутата Сахалинской областной думы Игоря Осипенко.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:47 Сегодня Порядок социальных выплат для сахалинских пенсионеров поменяется
11:17 Сегодня Сахалинский стрелок представил Россию на соревнованиях в Словении
09:30 Сегодня В детской поликлинике Южно-Сахалинска заменили оборудование
- 11:11 Сегодня В Южно-Сахалинске открыли еще одну перехватывающую парковку
- 17:29 12 Января Южносахалинцы могут купить свежемороженую навагу по рекордно низкой цене
- 15:31 12 Января На стадионе «Космос» в Южно-Сахалинске откроют каток
- 15:50 12 Января Поезд до Корсакова будет ходить по новому расписанию
- 16:02 12 Января В «Кристалле» проходят мастер-классы по чир спорту
09:35 18 Декабря Огни на Главной сахалинской елке засияли в выходные
10:35 19 Декабря Южносахалинцев приглашают на елочные базары
12:52 21 Декабря На Сахалине вводится обязательная маркировка лекарств
14:44 26 Декабря 100 единиц техники расчищают от снега Южно-Сахалинск
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?