Холмские молодогвардейцы узнали больше об истории

Новейшие музеи Сахалинской области, «Победа» и «Россия - моя история», набирают все большую популярность у островитян, прежде всего у молодежи. Не так давно группа молодогвардейцев из Холмска побывала в обоих музеях. Об этом ТИА «Острова» сообщил руководитель регионального отделения «Молодая Гвардия» Николай Литус.

Как рассказали школьники, в историческом парке «Россия - моя история» на них огромное впечатление произвели ультрасовременные экспозиции с использованием мультимедиа-технологий, огромный объем познавательной информации, посвященной хронике развития России.

По мнению руководителя холмского местного исполкома партии «Единая Россия», куратора холмских молодогвардейцев Ирины Киселевой, такие мероприятия стимулируют интерес школьников к изучению отечественной истории:

- Не случайно некоторые участницы нашей экскурсии говорили, что если бы им преподавали историю таким образом, все бы были отличниками. В этом интерактивном музее они буквально погружаются в живую историю России, это отличная иллюстрация к школьному курсу истории. Многие планировали обращаться к музейным экспозициям при изучении отдельных тем на школьных уроках, да и просто вернуться не раз в музей, потому что здесь очень интересно.

С неменьшим с интересом холмчане познакомились с экспозициями, посвященными последнему этапу Второй мировой войны – освобождению Южного Сахалина и Курил, развернутыми в стенах музейно-мемориального комплекса «Победа». Кроме того, они сфотографировались у дома правительства и полюбовались ледяными скульптурами в парке имени Гагарина. Эта интересная и полезная поездка школьников в областной центр состоялась при поддержке депутата Сахалинской областной думы Игоря Осипенко.