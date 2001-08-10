Сотрудники холмской дорожной полиции провели профилактический рейд

Сотрудники Холмского ГИБДД провели рейд под условным названием «Дети - пассажиры». Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Мероприятие проходило вблизи детских садов «Сказка», «Радуга», «Солнышко» и школы № 1 г. Холмска. В ходе рейда, госавтоинспекторы проводили с участниками дорожного движения профилактические беседы о необходимости использования детских удерживающих устройств и в целом о безопасности детей при перевозках. За время проведения рейда были пресечены 3 нарушения правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Водителей транспортных средств, которые не позаботились о безопасности своих пассажиров, инспекторы ГИБДД привлекли к административной ответственности. Большинство же водителей, оказались более ответственными и перевозили детей с использованием детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

Основная цель проведения такого рода мероприятия это профилактика нарушений правил перевозки детей, что является действенной мерой предупреждения и сокращения числа погибших и раненых при ДТП детей – пассажиров.