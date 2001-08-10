Рыбохозяйственные предприятия готовятся к отраслевому съезду.

Предприятия рыбохозяйственного комплекса России готовятся к отраслевому съезду. Ведущие предприятия Камчатского и Приморского краёв уже направили по десять делегатов на IV съезд работников рыбного хозяйства, который состоится в Москве 27 февраля. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

На прошлой неделе в компании «Океанрыбфлот», которое является лидером рыбодобывающей отрасли Камчатского края, состоялось собрание по выдвижению делегатов на отраслевой съезд. Определены десять кандидатур, которые представят предприятие в Москве в конце февраля. Аналогичное собрание прошло и в приморской компании «Доброфлот», где тоже выбрали десять делегатов.

Как РИА «Восток-Медиа» сообщало ранее, съезд собирается по инициативе Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ). В Приморье идею проведения рыбацкого съезда обсудили и одобрили в ходе заседания совета Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, которое прошло во Владивостоке в начале декабря прошлого года.

Предполагается, что в ходе съезда делегаты рассмотрят актуальные отраслевые вопросы, а именно распределение долей квот на добычу водных биоресурсов на период после 2018 года, реализацию программы «квоты под киль», а также предложение вывести из «исторического принципа» распределение квот на добычу краба. Ещё одним вопросом, который дальневосточные рыбаки хотели бы обсудить на съезде, является ситуация со Свободным портом Владивосток. По действующему в этой области законодательству, резидентом могут выступать только компании, занимающиеся новым видом деятельности, что перекрывает дорогу в Свободный порт всем рыболовецким предприятиям.