В южно-сахалинском детском саду «Гармония» вновь станет тепло

В детском саду №18 «Гармония» в Луговом сегодня приступили к работам по монтажу дополнительных радиаторов отопления в санузлах. Работы завершатся на следующей неделе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска.

В связи с капитальным ремонтом в конце 2017 года система теплоснабжения учреждения была отключена. Помещения сада пустовали около двух месяцев. Во время выполнения работ температура в здании поддерживалась на уровне, не допускающем возможности замораживания отопительной системы. При этом стены, в особенности северного корпуса, значительно остыли. После запуска системы тепловая инерция здания не позволяла мгновенно достигнуть нормативных параметров температуры в помещениях. Поэтому одновременно производился дополнительный подогрев с применением электронагревателей.

Сегодня в детском саду произведен монтаж тепловой завесы на центральном входе, а также монтаж дополнительных радиаторов в четырех санузлах. В настоящее время минимальная температура в одной из групп достигает 19 градусов. В остальных группах температура поднялась до отметки 21-22 градуса и выше.

Кроме этого, по результатам обследования, проведенного в августе 2017 года, ведется разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту фасада образовательного учреждения. Строительно-монтажные работы запланированы на 2018 год. Эти мероприятия значительно снизят теплопотери здания.