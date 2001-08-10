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09:19, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Пенсионный фонд России проведет «горячую линию» для граждан
Завтра, 19 января, с 10 до 12 часов специалисты отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области проведут «горячую телефонную линию» по вопросам предоставления ежемесячной денежной выплаты из средств федерального материнского (семейного) капитала.
Как рассказали ТИА «Острова» в отделении ПФ России по Сахалинской области, островные родители смогут получить консультации специалистов о ежемесячной денежной выплате из средств материнского капитала.
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