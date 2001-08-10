В южно-сахалинском парке вновь залили треснувший каток

Сразу после того, как от жителей города стали поступать сигналы на состояние льда и трещины на катке стадиона «Космос» в южно-сахалинском парке, Сергей Надсадин потребовал от руководителя Виктора Калюжного увеличить интенсивность работ по заливке этого катка. Они практически непрерывно велись на протяжении последних дней. В разговоре с мэром горожане отмечают — лед стал значительно лучше. Об этом ТИА «Острова» рассказали в агентстве по развитию города.

Чтобы и дальше лед оставался в пригодном для катания состоянии, администрация парка должна постоянно контролировать работы по заливке катка.

- Заливайте каток каждую ночь, наращивайте ледовый слой. Если где-то появились трещины, незамедлительно принимайте меры по их устранению. Кроме того, несколько раз в день устраивайте небольшие технологические перерывы для выравнивания льда. Во многих городах страны это обычная практика. Лед должен быть в нормальном состоянии, - резюмировал Сергей Надсадин.

По словам Виктора Калюжного, за содержанием этого катка следят порядка десяти человек, плюс ежедневно здесь работает ледозаливочная машина, специально приобретенная парком в прошлом году.

Сейчас каток открыт ежедневно с 11 до 21 часа. Напоминаем, что он бесплатный. Действует прокат коньков. В ближайшее время для катания горожан будет открыта еще одна площадка - рабочие заливают 400-метровую беговую дорожку по периметру поля.

А к выходным здесь появится фуд-корт, где любители активного отдыха смогут отдохнуть, перекусить и выпить чашечку чая.