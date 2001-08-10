Крещенские купания пройдут в южно-сахалинском парке
Последние приготовления к массовому приему купающихся в день Крещения, 19 января, сейчас идут в городском парке культуры и отдыха. По традиции чуть ниже озера Верхнего здесь обустраивают купель, устанавливают освещение, палатки для переодевания, строят специальные деревянные помосты, чтобы верующие могли набрать воды. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города.
Ход работ проверил Сергей Надсадин. Мэр осмотрел саму купель. В этом году ее сделали двойной. Один человек будет заходить в воду, другой - выходить из нее, не мешая друг другу. Ступени и дно купели выстелены специальным прорезиненным покрытием, глубина - около полутора метров.
- В прошлом году здесь был организован ремонт гидротехнических сооружений. Купель обустраиваем практически с нуля. Парк на Крещение традиционно становится местом паломничества тысяч верующих, поэтому к празднику здесь создадутся все условия для горожан, - отметил Сергей Надсадин.
Как рассказал руководитель парка Виктор Калюжный, купель будет готова к приему южносахалинцев сегодня к 23.00. Рядом с купающимися всегда будут дежурить спасатели и медики.
- К примеру, в прошлом году первый купающийся появился в 00.00 19 января. Я хорошо запомнил этого мужчину. У него такая традиция - окунаться именно в полночь. Самый большой наплыв народа, как правило, с 01.00 до 03.00 19 января. Затем в обед и вечером, когда люди после работы спешат окунуться. Ровно год назад на Крещение у нас искупались более 3 тысяч человек, - говорит Виктор Калюжный.
Торжественный молебен и чин великого освящения воды в парке пройдут 19 января в 11.00 после традиционного крестного хода. Он начнется в 10.30 от Воскресенского кафедрального собора и пройдет по ул. Комсомольской.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:19 Сегодня Пенсионный фонд России проведет «горячую линию» для граждан
12:01 Сегодня На Сахалине впервые состоится Суперкубок «Хоккея в валенках»
- 09:47 Сегодня В южно-сахалинском парке вновь залили треснувший каток
- 11:23 Сегодня Крещенские купания пройдут в южно-сахалинском парке
- 17:29 12 Января Южносахалинцы могут купить свежемороженую навагу по рекордно низкой цене
- 15:31 12 Января На стадионе «Космос» в Южно-Сахалинске откроют каток
- 15:50 12 Января Поезд до Корсакова будет ходить по новому расписанию
- 16:02 12 Января В «Кристалле» проходят мастер-классы по чир спорту
09:35 18 Декабря Огни на Главной сахалинской елке засияли в выходные
10:35 19 Декабря Южносахалинцев приглашают на елочные базары
12:52 21 Декабря На Сахалине вводится обязательная маркировка лекарств
14:44 26 Декабря 100 единиц техники расчищают от снега Южно-Сахалинск
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?