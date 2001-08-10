Крещенские купания пройдут в южно-сахалинском парке

Последние приготовления к массовому приему купающихся в день Крещения, 19 января, сейчас идут в городском парке культуры и отдыха. По традиции чуть ниже озера Верхнего здесь обустраивают купель, устанавливают освещение, палатки для переодевания, строят специальные деревянные помосты, чтобы верующие могли набрать воды. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города.

Ход работ проверил Сергей Надсадин. Мэр осмотрел саму купель. В этом году ее сделали двойной. Один человек будет заходить в воду, другой - выходить из нее, не мешая друг другу. Ступени и дно купели выстелены специальным прорезиненным покрытием, глубина - около полутора метров.

- В прошлом году здесь был организован ремонт гидротехнических сооружений. Купель обустраиваем практически с нуля. Парк на Крещение традиционно становится местом паломничества тысяч верующих, поэтому к празднику здесь создадутся все условия для горожан, - отметил Сергей Надсадин.

Как рассказал руководитель парка Виктор Калюжный, купель будет готова к приему южносахалинцев сегодня к 23.00. Рядом с купающимися всегда будут дежурить спасатели и медики.

- К примеру, в прошлом году первый купающийся появился в 00.00 19 января. Я хорошо запомнил этого мужчину. У него такая традиция - окунаться именно в полночь. Самый большой наплыв народа, как правило, с 01.00 до 03.00 19 января. Затем в обед и вечером, когда люди после работы спешат окунуться. Ровно год назад на Крещение у нас искупались более 3 тысяч человек, - говорит Виктор Калюжный.

Торжественный молебен и чин великого освящения воды в парке пройдут 19 января в 11.00 после традиционного крестного хода. Он начнется в 10.30 от Воскресенского кафедрального собора и пройдет по ул. Комсомольской.