На время Крестного хода в Южно-Сахалинске движение автотранспорта ограничат

В областном центре 19 января состоится Крестный ход. Колонна пройдет от Воскресенского кафедрального собора по ул. Комсомольской и Компроспекту до озера Верхнее в городском парке, а после этого обратно к собору.

Как рассказали ТИА «Острова» в агентстве по развитию города, на время формирования и движения колонны с 9.30 до 13.30 будет ограничено движение автотранспорта по улице Комсомольской на участке от Хабаровской до Коммунистического проспекта. Непосредственно в период шествия в парк и обратно будет перекрываться движение по Коммунистическому проспекту от ул. Комсомольской до ул. Горького.

Автовладельцам необходимо учитывать эту информацию и корректировать свой маршрут заранее. Движение общественного транспорта также будет скорректировано.