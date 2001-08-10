На время Крестного хода в Южно-Сахалинске движение автотранспорта ограничат
В областном центре 19 января состоится Крестный ход. Колонна пройдет от Воскресенского кафедрального собора по ул. Комсомольской и Компроспекту до озера Верхнее в городском парке, а после этого обратно к собору.
Как рассказали ТИА «Острова» в агентстве по развитию города, на время формирования и движения колонны с 9.30 до 13.30 будет ограничено движение автотранспорта по улице Комсомольской на участке от Хабаровской до Коммунистического проспекта. Непосредственно в период шествия в парк и обратно будет перекрываться движение по Коммунистическому проспекту от ул. Комсомольской до ул. Горького.
Автовладельцам необходимо учитывать эту информацию и корректировать свой маршрут заранее. Движение общественного транспорта также будет скорректировано.
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