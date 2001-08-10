Южносахалинцам расскажут про научные достижения островных ученых
24 января в 15:00 в лекционном зале Сахалинского областного краеведческого музея состоится лекция «Экологические и биологические исследования ИМГиГ ДВО РАН: достижения, основные научные результаты и перспективные направления». Лекцию прочитает кандидат наук Копанина Анна Владимировна, заместитель директора по научной работе Института морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИМГиГ ДВО РАН).
Как сообщили ТИА «Острова» в музее, на лекции слушатели узнают об основных этапах формирования академических, биологических и экологических исследований Сахалина и Курильских островов на протяжении становления и развития Сахалинской области. Анна Владимировна расскажет о фундаментальных и прикладных исследованиях в области биологических наук с 1946 года, которые осуществляла Сахалинская научно-исследовательская база Академии наук СССР.
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