Купель в южно-сахалинском парке перенесли

Сегодня, 18 января, водолаз поисково-спасательного отряда МЧС России обследовал дно купели на озере Верхнее в Южно-Сахалинске. Осмотр показал, что имеющиеся на дне предметы могут быть опасными для купающихся. Как сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области, эту информацию незамедлительно передали администрации городского парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина.

«На дне более мелкой части водоёма лежит бетонная плита, полностью покрытая льдом, то есть опасность поскользнуться. В более глубокой части запруды лежат валуны, что также может представлять опасность. После обследования наш водолаз сообщил об опасных предметах руководству парка» - прокомментировал работу коллеги спасатель Сахалинского поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова Николай Копылов.

В итоге, администрация городского парка приняла решение о переносе купели на несколько метров ниже по течению реки Рогатка. Место погружения, как и в прошлом году, обшито деревом, а на дне уложено нескользкое покрытие. Спасатели в гидрокостюмах будут дежурить на купели у озера Верхнее с 20.00 18 января по 01.00 20 января.

В Сахалинской области определены 20 мест погружений: в Холмском, Томаринском, Углегорском, Невельском, Поронайском, Александровск-Сахалинском, Макаровском, Ногликском, Охинском, Корсаковском, Анивском, Долинском, Южно-Курильском, Курильском и Северо-Курильском районах, а также в городе Южно-Сахалинске.

В местах купания будут дежурить спасатели и медики. Правопорядок будут обеспечивать сотрудники полиции. Ориентировочно, в обрядовых мероприятиях примут участие около более трёх тысяч человек. Обеспечивать безопасность сахалинцев и курильчан в Крещение готовы 176 человек и 60 единиц техники от различных ведомств и организаций, в том числе от МЧС России - 52 человека и 14 единиц техники.

19 января православные верующие отмечают Крещение. Во всех церквях совершается «великое освящение воды». Согласно церковным канонам, в Крещенский сочельник верующий человек должен прийти в церковь, отстоять службу, поставить свечку, набрать освященной воды. Прорубь, сделанную для водоосвящения и купания на Крещение, называют также иорданью.