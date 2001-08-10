На остановках Южно-Сахалинска тестируют электронные табло

Обращаем внимание южносахлинцев и гостей города, что электронные табло, установленные на остановках общественного транспорта, находятся в режиме настройки, в связи чем могут отображать некорректную информацию.

Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города, работы планируется завершить к 31 января. До окончания настройки пассажирам не нужно ориентироваться на информацию электронных табло.