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17:05, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
На остановках Южно-Сахалинска тестируют электронные табло
Обращаем внимание южносахлинцев и гостей города, что электронные табло, установленные на остановках общественного транспорта, находятся в режиме настройки, в связи чем могут отображать некорректную информацию.
Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города, работы планируется завершить к 31 января. До окончания настройки пассажирам не нужно ориентироваться на информацию электронных табло.
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