Тихоокеанское
информационное агентство
19 Января 2018
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17:05, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На остановках Южно-Сахалинска тестируют электронные табло

На остановках Южно-Сахалинска тестируют электронные табло

Обращаем внимание южносахлинцев и гостей города, что электронные табло, установленные на остановках общественного транспорта, находятся в режиме настройки, в связи чем могут отображать некорректную информацию.

Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города, работы планируется завершить к 31 января. До окончания настройки пассажирам не нужно ориентироваться на информацию электронных табло. 

 

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