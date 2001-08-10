Южносахалинцам напомнили о правилах безопасности во время крещенских купаний

В Южно-Сахалинске оборудовано и проверено спасателями два места купания горожан. Проруби обустроены неподалеку от озера Верхнего в парке и за дворцом спорта «Кристалл». Здесь же стоят палатки для обогрева и переодевания. Ночью и в течение всего дня 19 января там будут постоянно дежурить спасатели.

Как сообщили ТИА «Острова» в администрации города, соблюдение правил поможет окунуться в крещенскую купель без последствий для здоровья. Так, заходить в воду нужно быстро, это минимизирует риск получения переохлаждения. Находиться в проруби можно не более 20 секунд, особенно это касается тех, кто окунается впервые. Категорически запрещается нырять вниз головой. Это может спровоцировать спазм сосудов.

Сразу после выхода не стоит интенсивно обтираться полотенцем — на морозе существует риск повреждения капилляров. Необходимо просто промокнуть влажное тело и как можно быстрее одеться. Одежда должна быть с минимальным количеством застежек и пуговиц. После купания желательно пробежаться, чтобы быстро согреть организм.

Не следует плотно наедаться перед купанием. За несколько часов до погружения в прорубь можно съесть питательные и в то же время легкоусвояемые продукты - орехи, курагу, изюм и т. п. Категорически запрещено употреблять алкоголь. Перед купанием также не следует выполнять физические упражнения и заниматься на тренажерах - разогретые мышцы в ледяной воде могут получить микротравмы.

Купание в проруби противопоказано:

- детям до 6 лет;

- беременным женщинам;

- людям с острыми или хроническими заболеваниями мочеполовой системы, а также страдающим сахарным диабетом, гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

При нахождении около проруби купающимся также стоит соблюдать элементарные правила поведения: быть предельно вежливыми и осторожными, не торопить и не толкать впереди идущих. Если перед погружением в прорубь почувствуете недомогание или страх, от купания необходимо отказаться.