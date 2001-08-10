На Сахалине условия для тяжелобольных стали лучше

На Сахалине развивают паллиативную помощь. В областном онкологическом диспансере открылось специализированное отделение на 10 кроватей. Здесь в отдельном блоке установлено специальное оборудование. А в Синегорске идёт ремонт одного из корпусов центра паллиативной помощи, рассчитанного на 30 мест.

В онкодиспансере помощь оказывали и ранее, но кровати были разрознены по разным отделениям. В подразделении работают два онколога, терапевт, психотерапевт.

- Иногда в большей степени требуется психологическая поддержка, чтобы пациент не замкнулся, не ушел в себя. Психотерапевт работает не только с больным, но и с родственниками, – рассказал о нюансах работы отделения исполняющий обязанности главного врача областного онкологического диспансера Виктор Ли.

В отделении постарались создать максимально комфортные условия для пациентов и их близких. В каждой палате по две кровати, одна предназначена для родственника. Срок пребывания для посетителей не ограничен, сообщили ТИА «Острова» в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

В Синегорске центр паллиативной помощи располагается в двух корпусах, он создан в прошлом году на базе бывшего отделения сестринского ухода. Одно из зданий несколько лет назад капитально отремонтировали, во втором заканчивается реконструкция. Кроме основных работ потребовалось небольшое изменение конструкций – строители увеличили проемы для свободного перемещения кроватей-каталок. Закупили мебель – столы, тумбы, многофункциональные кровати.

В центре планируют создать мобильную бригаду для выездов специалистов на дом к неизлечимо больным. Они смогут оказать необходимую помощь, решить вопросы по обезболиванию.

Условия для оказания помощи созданы и в двух центральных районных больницах, в Поронайске и Охе. В каждой одновременно могут принимать по 10 профильных пациентов.

Развитию паллиативной помощи в стране уделяют особое внимание. Эта работа ведется в раках реализации Указа Президента «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения». На организацию ухода за тяжелобольными из федерального бюджета в 2018 году будет дополнительно выделено 4,3 млрд. рублей.