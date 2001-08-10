К купели городского парка в крещенскую ночь пришли около тысячи человек

В крещенскую ночь в купель на территории южно-сахалинского парка им. Гагарина окунулись почти тысяча горожан. В мероприятии приняли участие как взрослые, так и дети. Самому младшему купальщику не исполнилось и трех лет. Для безопасности и комфорта людей всю ночь работали пункты обогрева и дежурила спасательная служба. Об этом ТИА «Острова» рассказали в агентстве по развитию города.

Первый вице-мэр областного центра Наталия Куприна, традиционно принимающая участие в погружении в купель, подчеркнула, что и сама подготовка к праздничной ночи, и ее проведение прошло на хорошем организационном уровне.

До конца дня в парке будут работать пункты обогрева, в которых есть возможность не только переодеться, но и согреться чаем и угощениями. Мероприятие проходит без инцидентов, но с неизменно бурными эмоциями. Кто-то погружается всей семьей, кто-то участвует в мероприятии в качестве группы поддержки с берега.