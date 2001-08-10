Юных сахалинцев приглашают к участию в «РобоФесте»

С 22 по 24 января 2018 года на Сахалине пройдет второй отборочный этап всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест». Участники поборются за право представить область на юбилейном, десятом всероссийском этапе, который пройдет с 7 по 9 марта 2018 года в Москве. Об этом ТИА «Острова» рассказали в учебном центре «Активное Образование».

Участникам предлагается поучаствовать в следующих соревновательных направлениях:

«Hello, Robot!» - традиционное соревнование, предназначенное для детей, принимающих участие в данном чемпионате в первый раз. Традиционно, данное направление собирает самых младших участников, только начинающих свое знакомство с миром робототехники. В этом году соревнование делится на следующие направления:

Для участников, использующих робототехническую платформу LEGO (Hello, Robot! LEGO):

- Чертежник (3-4 классы);

- Перевозчик (5-6) классы.

Для участников, использующих любые другие робототехнические конструкторы (Hello, Robot! OPEN):

- Шорт-трек (3-5 классы);

- Перевозчик (6-9 классы).

В этом году для Сахалинской области выделены квоты на 6 команд, которые могут принять участие на федеральном этапе фестиваля. Традиционно, это самое многочисленное направление робототехнических соревнований, как на региональном, так и на федеральном этапах. Для самых младших робототехников 1-2 классов, предлагается участие в направлении «Чертежник».

Для самых старших участников робототехнических соревнований предлагается направление «РобоКарусель», состоящее из собеседования и тестирования по прикладной физике и игры на соревновательных полях. Дополнительную информацию можно получить по телефону (4242) 43-25-25.