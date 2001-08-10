В авиакомпании «Аврора» началась распродажа авиабилетов
Авиакомпания «Аврора» объявляет о зимней распродаже авиабилетов по многим направлениям из Южно-Сахалинска, Владивостока и Хабаровска. Как ТИА «Острова» сообщили в авиакомпании, акция продлится до окончания зимнего сезона выполнения полётов – до 24 марта 2018 года.
В этот период можно приобрести билеты и отправиться в путешествие по сниженной стоимости по следующим направлениям:
Южно-Сахалинск – Петропавловск-Камчатский (и обратно) – от 5640 руб.,
Южно-Сахалинск – Саппоро – от 10960 руб.,
Владивосток – Токио - от 7195 руб.,
Владивосток – Благовещенск – от 5500 руб.,
Владивосток – Комсомольск-на-Амуре – от 2700 руб.,
Хабаровск – Благовещенск – от 3700 руб.,
Хабаровск – Дальнереченск – от 1700 руб.,
Хабаровск – Нерюнгри – от 4000 руб.,
Хабаровск – Ноглики – от 4190 руб.,
Хабаровск – Шахтёрск – от 3700 руб.,
Хабаровск – Тында – от 5640 руб.
Стоимость перевозок указана в одну сторону с учётом сборов. Узнать подробнее о расписании полётов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры», а также в агентствах. Справки можно получить в круглосуточном контакт-центре авиакомпании по многоканальному телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.
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