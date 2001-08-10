43% сахалинских женщин готовы вернуться к работе после декрета

На Сахалине в агентстве по труду и занятости населения области опросили женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по старости. Цель опроса – определение потребностей данных категорий граждан в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании в 2018 году.

В исследовании, проведенном в конце 2017 года во всех муниципалитетах области, приняли участие 401 матерей и 317 пенсионеров. Опрошенные женщины до ухода в декретный отпуск трудились на предприятиях торговли, сферы обслуживания, в образовании, здравоохранении, банковской сфере, органах местного самоуправления, жилищно-коммунальном хозяйстве и др. Большая часть респондентов готова начать работать после 1 июля 2018. Приступили к работе до достижения ребенком возраста трех лет 1% опрошенных женщин. Не состоят в трудовых отношениях 6% участниц опроса.

Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по труду и занятости населения Сахалинской области, на вопрос о желании пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование с целью восстановления утраченной квалификации или получения новой профессии утвердительно ответили 43% женщин. Треть респондентов считает наиболее подходящим графиком учебных занятий 2-3 сокращенных учебных дня в неделю.

Из 317 пенсионеров, принявших участие в опросе, чуть больше половины (58%) проживают в городах, остальные – сельские жители. Большую часть опрошенных (66%) составили женщины, 34% респондентов – мужчины. 64% опрошенных респондентов незаняты, однако половина из них готова возобновить трудовую деятельность.

Среди тех, кто желает пройти курсы профессиональной подготовки, готовы использовать знания для их применения на бытовом уровне - 36%, для работы на дому - 4%, для трудоустройства - 60%. Из граждан, желающих трудоустроиться, намерены получить новую профессию - 54% граждан, повысить квалификацию - 46%. Опрошенные считают, что для них это не только способ получить дополнительные средства, но и возможность общаться с людьми, жить в социуме.