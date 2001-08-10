Тихоокеанское
информационное агентство
19 Января 2018
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14:38, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинскую медсестру, позировавшую на фоне больного, уволили по статье

Сахалинскую медсестру, позировавшую на фоне больного, уволили по статье

Медицинскую сестру, ставшую героем скандальных фотографий и аудиозаписей в конце минувшего года, уволили. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

Медицинский работник из Сахалинской областной клинической больницы позировала на фоне пациента в реанимации. Кроме того, она разослала знакомым несколько аудиофайлов, в которых нелицеприятно отзывалась о коллегах и больных. После этого инцидента собственные проверки начали областные минздрав и прокуратура.

 В ходе проверки факт фотосъемки пациентов и аудиозаписи в отделении бал подтвержден. Младшую медицинскую сестру отделения анестезиологии и реанимации регионального сосудистого центра уволили  за разглашение охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей.

Другим должностным лицам вынесли замечания и выговоры  за ненадлежащий контроль трудовой дисциплины. Внутри больницы пройдет конференция на тему «Этика и деонтология медицинского работника».   

Руководителям всех медицинских организаций региона поручено усилить контроль за соблюдением норм этики и деонтологии, провести совещания внутри коллективов о недопустимости аморального поведения, соблюдения трудовой дисциплины на рабочих местах.

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