Сахалинскую медсестру, позировавшую на фоне больного, уволили по статье
Медицинскую сестру, ставшую героем скандальных фотографий и аудиозаписей в конце минувшего года, уволили. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
Медицинский работник из Сахалинской областной клинической больницы позировала на фоне пациента в реанимации. Кроме того, она разослала знакомым несколько аудиофайлов, в которых нелицеприятно отзывалась о коллегах и больных. После этого инцидента собственные проверки начали областные минздрав и прокуратура.
В ходе проверки факт фотосъемки пациентов и аудиозаписи в отделении бал подтвержден. Младшую медицинскую сестру отделения анестезиологии и реанимации регионального сосудистого центра уволили за разглашение охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
Другим должностным лицам вынесли замечания и выговоры за ненадлежащий контроль трудовой дисциплины. Внутри больницы пройдет конференция на тему «Этика и деонтология медицинского работника».
Руководителям всех медицинских организаций региона поручено усилить контроль за соблюдением норм этики и деонтологии, провести совещания внутри коллективов о недопустимости аморального поведения, соблюдения трудовой дисциплины на рабочих местах.
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