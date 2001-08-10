Тихоокеанское
информационное агентство
19 Января 2018
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Более 3500 кубометров снега вывезли с корсаковских улиц
15:25, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Спасатели не рекомендуют выходить на лед в районе Мордвинова

20 и 21 января, в связи с отжимными ветрами на участке побережья от села Лесное до мыса Свободный в Корсаковском районе ожидается взлом припая и вынос льда в открытое море. Как рассказали ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области, лед в заливе Мордвинова находится в начальной стадии смерзания, поэтому очень неустойчив. Произойти это может при любом сильном порыве ветра. Выходить на лед крайне опасно.

Единый телефон спасения 112. Телефон пожарно-спасательной службы: 01 (со стационарного), 101 (с мобильного).

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