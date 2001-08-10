В Макарове автоинспекторы провели акцию для детей
В Макарове автоинспекторы провели акцию, направленную на обеспечение дорожной безопасности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГИБДД УМВД России по Сахалинской области. В начальной школе госавтоинспекторы рассказали детям об особенностях поведения на улице в зимний период, а в детском саду «Аленький цветочек» провели занятие в подготовительной группе.
При помощи ярких иллюстраций они разобрали различные формы поведения детей на дороге и варианты того, как избежать происшествий. Дошкольники с удовольствием приняли участие в мероприятии, активно отвечали на вопросы и сами рассказывали о том, как они соблюдают правила дорожного движения.
Их сверстники из детского сада «Солнышко» приняли участие в профилактической акции «Выбери жизнь – пристегнись!». Госавтоинспекторы останавливали автомобили, а дети и сопровождающие их мультипликационные герои Кот Леопольд и Матроскин призывали водителей и пассажиров пользоваться ремнями безопасности, а также не нарушать другие правила: не превышать скорость, уважительно относится к пешеходам и т.д. Дошкольники, кроме памяток по правилам дорожного движения, вручили водителям свои рисунки на тему правильного поведения на дороге.
Во время всех проводимых мероприятий инспекторы записали видеообращения детей к взрослым, призывая водителей пристегиваться ремнями безопасности и перевозить юных пассажиров в детских удерживающих устройствах, а пешеходов – пользоваться световозвращающими элементами. Данные видеообращения размещены в инстаграмме и в дальнейшем появятся на других интернет-ресурсах.
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