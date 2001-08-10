В Южно-Сахалинске обсудят планы на благоустройство города
Круглый стол по теме благоустройства и развития общественных зон в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» - состоится в Южно-Сахалинске 15 февраля. К участию приглашаются все, кому небезразлично будущее города. Место и время проведения мероприятия будет сообщено дополнительно.
Как рассказали ТИА «Острова» в агентстве по развитию города, курс на комплексное благоустройство городских улиц, дворов, скверов и других общественных пространств будет продолжен. Проект поддержан лично Владимиром Путиным и осуществляется под патронатом заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака.
В 2017 году проект стал для Южно-Сахалинска пилотным. В рамках его реализации было отремонтировано 16 дворов, реконструировано 3 сквера на ул. Сахалинской. Примечательно, что эти работы проводились в тесном диалоге с жителями. Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» нашел отклик и вызвал живой интерес у жителей Южно-Сахалинска.
- Отрадно, что в Южно-Сахалинске живут люди, болеющие за свой город и неравнодушные к его будущему. Мы с ними стали союзниками. Граждане высказывали свое мнение по поводу реализации тех или иных проектов, вносили предложения, мы их учитывали. И в итоге получили прекрасные объекты, которые стали украшением нашего города. В этом году призываем всех горожан еще активнее подключиться к обсуждению этого проекта, не игнорировать встречи, публичные обсуждения и круглые столы. То, каким завтра будет Южно-Сахалинск, уже сегодня зависит от всех нас, - отметила куратор проекта по Южно-Сахалинску первый вице-мэр города Наталия Куприна.
Наглядная презентация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской средыди» и планы на 2018 год размещены на официальном сайте мэрии в разделе «Актуально», а также на официальных страницах администрации города в «Одноклассниках», «Инстаграмме», «ВКонтакте», Facebook. Кроме того, у Наталии Куприной появились и собственные аккаунты. Здесь куратор проекта оперативно будет размещать всю информацию по «Комфортной городской среде» в Южно-Сахалинске.
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