На Сахалине проведут «прямую линию» по вопросам индексации пенсий

Завтра, 23 января, специалисты отдела организации назначения, перерасчета и выплаты пенсий отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области проведут «Прямую телефонную линию» со всеми заинтересованными лицами. Сахалинцам и курильчанам пояснят вопросы индексации страховых выплат, прошедшей с 1 января нынешнего года.

Время «Прямой линии» с 10 до 12 часов. Телефоны: 8 (4242) 49-55-42, 49-55-51, 49-55-68.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинском отделении Пенсионного фонда РФ, с 1 января 2018 года состоялась индексация стоимости пенсионного коэффициента (балла) и повышение размера фиксированной выплаты к страховым пенсиям неработающих сахалинцев и курильчан на 3,7 %, что выше показателя прогнозной инфляции за 2017 год.

Обращаем внимание. Работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета индексации.