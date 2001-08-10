На Сахалине проведут «прямую линию» по вопросам индексации пенсий
Завтра, 23 января, специалисты отдела организации назначения, перерасчета и выплаты пенсий отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области проведут «Прямую телефонную линию» со всеми заинтересованными лицами. Сахалинцам и курильчанам пояснят вопросы индексации страховых выплат, прошедшей с 1 января нынешнего года.
Время «Прямой линии» с 10 до 12 часов. Телефоны: 8 (4242) 49-55-42, 49-55-51, 49-55-68.
Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинском отделении Пенсионного фонда РФ, с 1 января 2018 года состоялась индексация стоимости пенсионного коэффициента (балла) и повышение размера фиксированной выплаты к страховым пенсиям неработающих сахалинцев и курильчан на 3,7 %, что выше показателя прогнозной инфляции за 2017 год.
Обращаем внимание. Работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета индексации.
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