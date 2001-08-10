Тихоокеанское
информационное агентство
22 Января 2018
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14:43, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

«Сахалинэнерго» предлагает сахалинцам поэтапного погасить задолженности

ПАО «Сахалинэнерго» предлагает потребителям (физическим лицам) оформлять соглашения о реструктуризации задолженности в том случае, если отсутствует возможность рассчитаться с долгами за электроэнергию одномоментно. В прошлом месяце такой услугой воспользовались 86 сахалинцев, заключивших соглашения на общую сумму 1,6 млн рублей. Всего же в 2017 году в ОП «Энергосбыт» было подписано более 1000 подобных документов о рассрочке на 19,8 млн рублей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в энергетической компании.

Заключенное соглашение не только предоставляет возможность оплачивать по частям просроченную задолженность, но и позволяет пользоваться услугами энергокомпании даже в том случае, если долг пока полностью не погашен. Кроме того, при заключении соглашения на сумму долга перестают начисляться пени за просрочку платежей.

 Потребителю предлагается индивидуальный график погашения на период от трех до шести месяцев, иногда – до года. Первый взнос составляет не менее 30% от суммы долга. На протяжении всего срока, указанного в соглашении, необходимо оплачивать текущее потребление и часть задолженности в соответствии с графиком. Нарушение согласованных условий приведет к введению ограничений в подаче электроэнергии. Ее возобновление в полном объеме будет осуществлено только после погашения всей задолженности, пени за просрочку платежей, а также оплаты услуг по восстановлению доступа к электросетям компании.

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