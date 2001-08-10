Южносахалинцам рассказали о психологии зависимости
Как преодолеть барьеры на пути к самореализации личности и расширить свои возможности, южносахалинцы узнали на лекции по психологии зависимости в раках проекта «Лекториум». Об этом ТИА «Острова» рассказали в агентстве по развитию города.
В центральной городской библиотеке перед жителями областной столицы выступила кандидат психологических наук, доцент Римма Кутбиддинова. Она рассказала, что такое зависимое поведение, как его распознать и как эти знания помогут справиться с внутриличностными проблемами.
В ходе интерактивного диалога с горожанами лектор объяснила простой принцип действия системы «потребности - анализ - решение». Южносахалинцы активно задавали вопросы по этой актуальной теме, на которые Римма Кутбиддинова дала развернутые ответы и привела доступные для понимания примеры.
- Как правило, мы не осознаем причин возникновения наших проблем. Знания, которые мы сегодня получили, заставляют по-новому взглянуть на себя. Теперь я знаю, как распознать свою проблему и решить ее. Очень полезные и интересные лекции. Спасибо организаторам, - поделилась жительница Южно-Сахалинска Анастасия Когут.
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