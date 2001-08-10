Андрей Сухомесов оценил качество холмских улиц

Глава администрации Холмска Андрей Сухомесов во время рабочей поездке по микрорайонам города оценил работу дорожных служб и управляющих компаний. Он осмотрел состояние основных городских дорог, внутриквартальных проездов, лестниц и дворов, побывав на улицах Школьная, Молодёжная, Ливадных и 60 Лет Октября. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации Холмска.

В условиях почти непрекращающегося снегопада снегоуборка в Холмске в большинстве своём проводится своевременно и качественно. По ряду недоработок (например, внутриквартальный проезд по ул. Школьная, 15 - 17) глава администрации обратился к ответственным за данные участки службам, которые обещали в кратчайшие сроки эти недоработки устранить. Лестницы на всех осмотренных подъёмах были прочищены, на некоторых работы ещё велись.

Состояние дворов, по словам Андрея Сухомесова, можно оценить как удовлетворительное. При этом управляющим компаниям ещё есть, на что обратить своё внимание. Рабочие поездки главы администрации по улицам города проводятся регулярно, руководитель держит вопросы снегоуборки в режиме постоянного контроля.