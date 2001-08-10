В Южно-Сахалинске пройдет метель
Днем 24 и 25 января на территории Южно-Сахалинска прогнозируется ветер 20-25 м/сек, умеренный снег, местами сильный, а также метель, сообщили ТИА «Острова» в администрации города. Лавиноопасно.
Все службы жизнеобеспечения Южно-Сахалинска переведены в режим повышенной готовности. В целях соблюдения мер личной безопасности, южносахалинцам рекомендуют без необходимости не выезжать за пределы городского округа и быть предельно осторожными и внимательными.
О возникновении любых чрезвычайных ситуаций необходимо сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу города по тел. 112.
На время прохождения метели и последующей расчистки городских улиц от снега, горожане могут оставить свои автомобили на бесплатных парковках:
- на пр. Мира между гостиницей «Пасифик Плаза Сахалин» и Домом торговли,
- рядом с собором Рождества Христова на ул. Горького,
- на пр. Победы, 14,
- на пересечении улиц Хабаровской и Дзержинского,
- в районе дома №71Б по ул. Вокзальной,
- парковка перед СТК «Горный Воздух».
Площадки функционируют круглосуточно и расчищаются оперативно.
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