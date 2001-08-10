Циклон охватит восемь районов Сахалина

Ночью 24 января на территории Макаровского, Томаринского, Долинского, Невельского, Анивского, Холмского, Корсаковского районов и города Южно-Сахалинска прогнозируется сильная метель (видимость менее 500 метров), снег, сильный ветер, местами очень сильный. Лавиноопасно.

Как сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области, в администрации этих районов и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле спасательных служб.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области, рекомендует жителям указанных районов:

- без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта;

- уточнить местонахождение родных и близких; принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;

- при внезапном побелении мочек ушей, кончика носа, подбородка, щек у окружающих вас людей сообщить им об этом;

- придерживайтесь трассы, асфальта, они меньше подвержены заносу и у них есть кромка, по которой можно ориентироваться;

- туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать погоду в подготовленных для этого местах;

- остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений;

- не подходить к стенам зданий во избежание возможной угрозы от падения сосулек;

- при необходимости обращаться в дежурные службы.

Единый телефон вызова экстренных служб 112. Телефон пожарно-спасательной службы: 01 (со стационарного), 101 (с мобильного).