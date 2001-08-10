Циклон охватит восемь районов Сахалина
Ночью 24 января на территории Макаровского, Томаринского, Долинского, Невельского, Анивского, Холмского, Корсаковского районов и города Южно-Сахалинска прогнозируется сильная метель (видимость менее 500 метров), снег, сильный ветер, местами очень сильный. Лавиноопасно.
Как сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области, в администрации этих районов и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле спасательных служб.
Главное управление МЧС России по Сахалинской области, рекомендует жителям указанных районов:
- без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта;
- уточнить местонахождение родных и близких; принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;
- при внезапном побелении мочек ушей, кончика носа, подбородка, щек у окружающих вас людей сообщить им об этом;
- придерживайтесь трассы, асфальта, они меньше подвержены заносу и у них есть кромка, по которой можно ориентироваться;
- туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать погоду в подготовленных для этого местах;
- остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений;
- не подходить к стенам зданий во избежание возможной угрозы от падения сосулек;
- при необходимости обращаться в дежурные службы.
Единый телефон вызова экстренных служб 112. Телефон пожарно-спасательной службы: 01 (со стационарного), 101 (с мобильного).
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 14:01 Сегодня В Южно-Сахалинске задержали серийную воровку
12:45 Сегодня Циклон охватит восемь районов Сахалина
12:33 Сегодня В Южно-Сахалинске пройдет метель
12:28 Сегодня Андрей Сухомесов оценил качество холмских улиц
13:17 17 Января Олег Кожемяко встретился с жителями Смирных
17:00 16 Января Автоинспекторы рассказали жителям Углегорска о преимуществах портала госуслуг
14:38 17 Января Холмские молодогвардейцы узнали больше об истории
11:17 17 Января Сахалинский стрелок представил Россию на соревнованиях в Словении
14:44 26 Декабря 100 единиц техники расчищают от снега Южно-Сахалинск
17:42 27 Декабря До 30 тысяч перепелиных яиц будет вырабатывать новый инкубатор в Аниве
09:49 26 Декабря В Долинске снежный плен накрыл более шестидесяти авто
09:11 29 Декабря С первого января неработающие пенсионеры будут получать больше
Выбор редакции
- 17:32 Сегодня Две жительницы Холмска организовали подпольное казино
- 16:27 Сегодня В Томари прошел первый этап Кубка области по лыжным гонкам
- 12:45 Сегодня Циклон охватит восемь районов Сахалина
- 12:33 Сегодня В Южно-Сахалинске пройдет метель
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?