Более 1700 заявлений на прием в первые классы приняли в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске начался прием документов в первые классы школ. Уже принято более 1700 заявлений. Традиционно избыточное количество заявлений фиксируют в гимназиях № 1, 2, 3, а также в школах № 6, 7. Пользуются популярностью школы № 26, 19, Восточная гимназия и др. Минимальное количество заявлений подано в школы № 4, 11, 14, 34. Набор продолжается. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
Родители или законные представители подают заявления с домашнего компьютера или приходят в школу, где операторы заносят все данные в систему, а также предоставляют компьютер тем, кто хочет заполнить форму самостоятельно.
При возникновении любых вопросов при подаче заявлений необходимо позвонить в образовательное учреждение, в которое подаете документы, а также обратиться в департамент образования по телефонам «горячей линии»: 312-687 (доб. 3), 312-688 (доб. 3).
С 24 января в течение трех дней в образовательных учреждениях будут принимать оригиналы документов. Сегодня вечером школьные операторы обзвонят заявителей и назначат время каждому, чтобы не создавать очередей. Списки зачисленных детей согласно регламенту будут опубликованы в течение 7 рабочих дней после подачи заявления.
Это только первый этап подачи документов. Он продлится до 30 июня 2018 года. С 1 июля при наличии оставшихся свободных мест в первых классах начнется запись детей, не проживающих на закрепленных за школами территориях. Завершится второй этап приемной кампании с началом учебного года. Всего в 2018-2019 учебном году в Южно-Сахалинске сформируют 86 первых классов более чем для 2350 юных горожан.
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