В Томари прошел первый этап Кубка области по лыжным гонкам
В Томари прошел первый этап Кубка Сахалинской области, а также первенство региона по горнолыжному спорту среди юношей и девушек. В слаломе состязались свыше 60 спортсменов из нескольких населенных пунктов острова. Среди них были победители и призеры этапов Кубка России, участники международных стартов. К тому же на Сахалин прибыли спортсмены, которые входят в состав горнолыжной академии Леонида Тягачева. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В последние годы Томари регулярно принимает соревнования областного уровня. Нынешний не стал исключением. На склонах горнолыжного спортивного комплекса в Томари созданы все условия для сильнейших спортсменов островного региона. Это хорошая трасса, бугельный подъемник, оснежение и освещение.
- В этом году мы первыми открыли сезон на Сахалине, так как снега у нас больше, чем в Южном. Спортсменов разместили в нашей школе, организовали питание, - рассказывает директор ДЮСШ г. Томари Юрий Капранов.
У юношей в первый соревновательный день лидерство захватил Владислав Осипов. Его результат по сумме двух попыток 1:21,17. С проигрышем в 0:01,16 вторым был Александр Михайлов. На третьей строчке протокола оказался Дмитрий Пышкин (1:22,43).
Во второй соревновательный день Владислав Осипов подтвердил свое реноме лидера. Вместе с ним на пьедестал почета поднялся Никита Казазаев (второй призер) и Юрий Другов (третий).
В первенстве области среди юношей 2002-2003 года рождения в первый день лучшее время показал Григорий Кравченко (1:24,53). На второй строчке итогового протокола - Глеб Федоров, на третьей - Владимир Котловский.
Во второй соревновательный день Григорий Кравченко опять был недосягаемым для соперников. Глеб Федоров вновь финишировал вторым, а третье место оказалось у Сергея Ли.
У девушек в первенстве области в этой же возрастной группе в первый день поздравления с победой принимала Анна Шухова. Ее время 1:28,04. Серебряный призер - Ярослава Попова, отставшая от лидера на 0:00,35. На третьем месте была Мария Бочина.
Во второй день Мария Бочина опередила своих конкуренток и завоевала золотую награду. Ярослава Попова вновь довольствовалась серебром, тройку призеров замкнула Лина Литвинова.
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