Из-за непогоды отменены некоторые пригородные поезда
В связи с неблагоприятными погодными условиями 24 января отменены пригородные поезда:
№6011 сообщением Пять углов - Южно-Сахалинск, отправлением с о.п. Пять углов в 06.17, №6124 сообщением Быков - Южно-Сахалинск, отправлением из Быкова в 05.52,
№6303/6304 №6305/6306 сообщением Южно-Сахалинск - Тихая, Тихая - Поронайск, отправлением со станции Южно-Сахалинск в 10.40 и отправлением со станции Поронайск в 10.04,
№6101/6102 сообщением Холмск - Чехов - Холмск отправлением со станции Холмск в 05.05, отправлением со станции Чехов в 06.50, 6009/6008 Южно-Сахалинск – Дальнее – Южно-Сахалинск отправлением 07.55 и 8.13
Как сообщили ТИА «Острова» в пассажирской компании «Сахалин», об остальных изменениях в расписании можно узнать на сайте пассажирской компании или по телефону справочной кассы 71-29-94.
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