С улиц Южно-Сахалинска временно убрали спецтехнику

Южно-Сахалинск продолжает находиться во власти снежного циклона. Непогода обрушилась на городской округ в ночь на 24 января и в ближайшее время покидать юг острова не планирует. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.

По данным департамента городского хозяйства, на 07.00 среды все магистральные улицы областного центра были прочищены. Вывозка снега прошедшей ночью из-за очень сильных порывов ветра практически не производилась. Специалисты приняли решение на время снять спецтехнику с расчистки улиц, пока погодные условия не улучшатся. Работать в метель небезопасно. Тротуары расчищаются в городе по мере возможности.

Оперативные службы Южно-Сахалинска находятся в режиме повышенной готовности. На утро из-за повреждений на линиях электропередачи частично без электроэнергии остаются дома в селе Дальнее. Ремонтные бригады «Сахалинэнерго» уже приступили к устранению неполадок и свет в домах жителей планируют подать в ближайшие часы.

С вечера 23 января из-за нулевой видимости закрыта дорога от Новоалександровска до Синегорска, включая Ключи, Новую Деревню и Санаторный. Также нет проезда по трассе от Дальнего до Елочек (16-й км). Трасса на Ласточку и ул. 1905 года пробиты.

Самая тяжелая ситуация на утро среды складывается в Березняках и Старорусском. Из-за сильных переметов и нулевой видимости техника не смогла пробиться в села. В Ключах и Новой Деревне спецтехника расчищает улицы.

Общественный транспорт работает в штатном режиме. Не вышли на линию лишь автобусы до Христофоровки, разворотная площадка рядом с кладбищенским комплексом пока не расчищена.

Перехватывающие площадки будут расчищены к вечеру 24 января. Жители областного центра смогут оставить там свой личный транспорт и тем самым не мешать ночной расчистке и вывозу снега.