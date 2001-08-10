В областном центре начали выдавать сертификаты для получения соцвыплат на жилье

В Южно-Сахалинске начали выдавать сертификаты на получение социальных выплат для обеспечения жильем. Всего по итогам реализации мероприятия «Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для обеспечения жильем» за 2017 год сертификаты на предоставление социальной выплаты получит 201 южно-сахалинская семья. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.

Первым обладателям субсидии сертификаты вручили в торжественной обстановке. Первый вице-мэр Наталия Куприна поздравила будущих новоселов, сообщила о способах и сроках реализации сертификатов, отметив, что при возникновении любых сложностей горожане должны обращаться в управление жилищной политики, где им окажут необходимую помощь.

Реализовать сертификаты горожане могут путем долевого участия в строительстве многоквартирного дома, строительства индивидуального жилого дома, приобретения (купля-продажа) жилого помещения у застройщика, строительства жилья в составе жилищно-строительного кооператива (ЖСК). Выбирать застройщика граждане вправе самостоятельно, учитывая личные предпочтения и финансовые возможности.

Сертификаты действительны до 23.10.2018 года. До этого срока необходимо определиться с выбором застройщика, который строит жилые дома на территории города Южно-Сахалинска, и предоставить полный комплект документов в МКУ «Управление жилищной политики» для перечисления социальной выплаты.

Начальник управления Елена Федотова обратила внимание обладателей сертификатов на то, что, если в силу различных обстоятельств они не смогут воспользоваться своим правом, необходимо сдать сертификат до истечения срока его действия. Он будет передан другому участнику программы, находящемуся в резерве.

Сертификат можно получить по адресу: Коммунистический пр., д. 39-б (Сахалингражданпроект), в кабинете № 101 (1-й этаж) в рабочие дни с 09.00 до 17.00. При себе необходимо иметь паспорт. Получить сертификат может любой совершеннолетний член семьи, вне зависимости от того, кто подавал документы.

Прием документов для перечисления социальной выплаты от владельцев сертификатов осуществляется по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., д. 39-б, каб. 414 (приемная), в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Перечень необходимых документов для перечисления социальной выплаты будет вручен гражданину при получении сертификата, а также его можно изучить на официальном сайте мэрии в разделе «Новости» на странице МКУ «Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска».