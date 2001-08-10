Южно-Сахалинск стал площадкой для проведения Всесибирской школьной олимпиады

В прошлом году при участии департамента образования Южно-Сахалинска и коллектива лицея № 2 впервые областной центр вошел в число очных площадок для проведения Всесибирской олимпиады по математике, биологии, химии и физике. В феврале областной центр начнет серию мероприятий финала этого престижного общероссийского состязания.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, всего в очном отборочном туре олимпиады осенью прошлого года приняли участие 99 ребят. Большинство из них - южно-сахалинские школьники, однако попробовать свои силы решились и ученики из Холмска и с. Троицкого. Десятиклассник лицея № 2 Дмитрий Со стал лучшим по математике, а девятиклассница лицея № 2 Виктория Емельянова - сильнейшей по биологии. Кроме того, 48 ребят также показали высокие результаты и стали призерами первого отборочного этапа.

Всесибирская физико-математическая олимпиада школьников была организована в 1962 году по инициативе академика М.А. Лаврентьева. По мнению экспертов, она успешно вписалась в систему всесоюзных, а затем и всероссийских олимпиад школьников. Начиналась она как физико-математическая, но со временем список предметов расширился. Сейчас мероприятие проводится ежегодно для учеников 7-11-х классов по математике, физике, химии, биологии и информатике в три этапа. Первые два - отборочные туры. Они проходят дистанционно и очно. В очном отборе участвуют школьники, которые могут приехать на площадки проведения соревнования.

По решению Российского совета олимпиад школьников эта олимпиада включена в Перечень олимпиад на 2017-2018 учебный год по математике (2-й уровень), физике (1-й уровень), химии (1-й уровень), биологии (3-й уровень) и информатике (2 уровень), дающих победителям и призерам преимущества при поступлении в российские вузы.

Победители и призеры первого этапа, проводившегося в Южно-Сахалинске, уже получили право принять участие в финале. Для его проведения в областном центре будет организована площадка на базе лицея № 2.

Финальные состязания пройдут по следующему расписанию: 18 февраля - математика (олимпиада 2-го уровня), 4 марта - биология (олимпиада 3-го уровня), 11 марта - физика (олимпиада 1-го уровня), 18 марта - химия (олимпиада 1-го уровня).

Призеры олимпиады приглашаются в летнюю школу, проводимую в Академгородке (г. Новосибирск), по результатам обучения в которой старшеклассники принимаются в Специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета.