Ночью продолжится работа по расчистке улиц Южно-Сахалинска

В ночь на 25 января продолжится работа по расчистке улично-дорожной сети Южно-Сахалинска от снега и вывозу его на полигоны. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

Работа дорожников будет зависеть от погодной обстановки: при ухудшении видимости, спецтехника будет прекращает работу в целях безопасности.

Так, сегодня ночью бригады охватят участки следующих улиц:

- ул. Пограничная от ул. Комсомольской в западном направлении,

- ул. Горького от ул. Емельянова в северном направлении,

- ул. Детская,

- ул. Венская,

- пер. Алтайский,

- пр. Победы от пл. Победы в западном направлении,

- Коммунистический проспект,

- ул. Карла Маркса,

- ул. Чехова,

- ул. Дзержинского,

- ул. Ленина,

- ул. Сахалинская,

- ул. Комсомольская,

- ул. Физкультурная от ул. Сахалинской в северном направлении.

Напоминаем, чтобы не мешать снегоуборочной технике, горожане могут оставить свои автомобили на бесплатных парковках:

- на пр. Мира между гостиницей «Пасифик Плаза Сахалин» и Домом торговли,

- рядом с собором Рождества Христова на ул. Горького,

- на пр. Победы, 14,

- на пересечении улиц Хабаровской и Дзержинского,

- в районе дома №71Б по ул. Вокзальной,

- парковка перед СТК «Горный Воздух».