Ночью продолжится работа по расчистке улиц Южно-Сахалинска
В ночь на 25 января продолжится работа по расчистке улично-дорожной сети Южно-Сахалинска от снега и вывозу его на полигоны. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.
Работа дорожников будет зависеть от погодной обстановки: при ухудшении видимости, спецтехника будет прекращает работу в целях безопасности.
Так, сегодня ночью бригады охватят участки следующих улиц:
- ул. Пограничная от ул. Комсомольской в западном направлении,
- ул. Горького от ул. Емельянова в северном направлении,
- ул. Детская,
- ул. Венская,
- пер. Алтайский,
- пр. Победы от пл. Победы в западном направлении,
- Коммунистический проспект,
- ул. Карла Маркса,
- ул. Чехова,
- ул. Дзержинского,
- ул. Ленина,
- ул. Сахалинская,
- ул. Комсомольская,
- ул. Физкультурная от ул. Сахалинской в северном направлении.
Напоминаем, чтобы не мешать снегоуборочной технике, горожане могут оставить свои автомобили на бесплатных парковках:
- на пр. Мира между гостиницей «Пасифик Плаза Сахалин» и Домом торговли,
- рядом с собором Рождества Христова на ул. Горького,
- на пр. Победы, 14,
- на пересечении улиц Хабаровской и Дзержинского,
- в районе дома №71Б по ул. Вокзальной,
- парковка перед СТК «Горный Воздух».
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