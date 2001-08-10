На Сахалине готовятся к новому циклону

В минувшие сутки регион оказался во власти очередной мощной метели. Непогода, сопровождаемая снегопадом и сильным ветром до 33 метров в секунду, обрушилась на территории большинства районов. Ее последствия сейчас продолжают устранять около 400 бригад, в составе которых почти полторы тысячи человек и 600 единиц техники, сообщили на совещании в областном правительстве с участием глав муниципалитетов. Ход аварийно-восстановительных работ держит на контроле губернатор Олег Кожемяко. Об этом ТИА «Острова» рассказали в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Из-за циклона на острове закрыты четыре участка дорог – между Стародубском и Поречьем, Арсентьевкой и Ильинским, Лиственничным и Охотским, Макаровым и Лермонтовкой. На трассах, где образовались переметы, были своевременно выставлены посты ГИБДД. Дорожные полицейские ограничили проезд всех видов транспорта, за исключением техники спасателей и снегоуборочных машин. В результате удалось избежать массового попадания автоколонн в снежные ловушки за пределами населенных пунктов, как это случилось две недели назад - власти Сахалина учли опыт прошлого циклона.

Для автомобилистов, которых непогода застала в пути, развернуты 3 пункта обогрева – в селах Стародубское и Ильинское, а также в городе Макарове. К расчистке дорог в регионе в общей сложности привлечено 559 единиц техники, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства области Сергей Садовников. Она поможет организовать сопровождение скопившегося в населенных пунктах транзитного автотранспорта до конечных точек маршрута.

До улучшения погодных условий закрыта паромная переправа. В аэропорту Южно-Сахалинска задержано и отменено 26 рейсов. Воздушные ворота работают по фактической погоде – решение о посадке самолетов принимают командиры экипажей.

Введены ограничения и на железной дороге. Отменены 6 пригородных поездов по маршрутам от Южно-Сахалинска до Корсакова, Быкова, Поронайска и Дальнего, а также между Холмском и Чеховым.

Во время циклона основные объекты жизнеобеспечения работали в штатном режиме. Непогода вызвала сбои в электроснабжении 5 сел в Холмском и Углегорском районах (Чистоводное, Ожидаево, Ольшанка, Орлово и Поречье). Идет восстановление поврежденных линий.

На Северных Курилах мощными порывами ветра частично сорвало кровлю центральной районной больницы. Площадь повреждений – около 30 квадратных метров. Работа учреждения не нарушена, пострадавших нет. Целостность кровли будет восстановлена, как только стихнет ветер, обещают местные власти.

- Резервные материалы у нас есть. Если позволит погода, то уже завтра к ремонту приступит подрядная организация. Работы планируем завершить в течение дня, - отметил глава муниципального образования Александр Серебряков.

Как отмечают метеорологи, циклон начал покидать Сахалинскую область. Но уже завтра ему на смену придет новый атмосферный вихрь. Наиболее сильное влияние непогоды ощутят северные и центральные районы Сахалина, а также Северные Курилы, где прогнозируются метели с обильным снегопадом и порывистым ветром до ураганных значений. Во власти очередного циклона регион будет находиться до выходных.

- Поскольку прогноз погоды неутешительный, считаю, что все экстренные и аварийные службы области, а также дежурные работники районных администраций должны сохранять режим повышенной готовности круглые сутки. Важно своевременно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации во время непогоды и обеспечить устойчивую работу всех систем жизнеобеспечения, - подчеркнула председатель регионального правительства Вера Щербина, обратившись к участникам совещания - руководителям профильных ведомств и муниципальных образований.