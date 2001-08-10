Тихоокеанское
информационное агентство
25 Января 2018
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11:10, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцам раскроют секреты правильного питания

Южносахалинцам раскроют секреты правильного питания

В большой зал Сахалинской областной библиотеки приглашаются все желающие узнать больше о вкусной и здоровой пище. 31 января в 12.00 часов в рамках проекта «Университет здоровья» пройдет лекция на тему «Принципы правильного питания».

Как рассказали ТИА «Острова» авторы проекта «Мой Южно-Сахалинск», приглашенные специалисты смогут не только раскрыть секреты одного из самых главных аспектов здорового образа жизни, но и ответить на интересующие вопросы.

Подобные встречи будут проходить в Сахалинской областной библиотеке раз в месяц до конца года.  Сотрудники областных медицинских учреждений и центров расскажут о том, как сохранить здоровье, как побороть ту или иную болезнь, или как научиться с ней жить. 

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