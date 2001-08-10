На Сахалине отменены рейсовые поезда

Из-за неблагоприятных условий 25 января отменены пригородные поезда:

№6011 сообщением Пять углов - Южно-Сахалинск, отправлением с о.п. Пять углов в 06.17, 6009/6008 сообщением Южно-Сахалинск – Дальнее – Южно-Сахалинск, отправлением из Южно-Сахалинска в 07.55, отправлением с о. п. Дальнее 08.13.

№6303/6304 и №6305/6306 сообщением Южно-Сахалинск - Тихая, Тихая - Поронайск, отправлением со станции Южно-Сахалинск в 10.40 и отправлением со станции Поронайск в 10.04. Об этом ТИА Острова рассказали в пассажирской компании «Сахалин».

Информацию можно узнать на сайте пассажирской компании или по телефону справочной кассы 71-29-94.