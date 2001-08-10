Сахалинские энергодолжники за последний год выплатили больше миллиона рублей

В течение 2017 года специалисты ПАО «Сахалинэнерго» в ходе проверок потребителей (физических лиц) выявили более ста фактов незаконного подключения к электросетям компании. Ущерб от несанкционированного потребления составил в общей сложности 1,8 млн рублей. Сейчас нарушителями уже выплачено 1,1 млн рублей, а остальная часть суммы будет взыскана в судебном порядке. Об этом ТИА «Острова» рассказали в энергетической компании.

В прошедшем году энергетиками проведено несколько сотен рейдов по выявлению подобных нарушений, часть из них – совместно с полицией. Несколько десятков ревизий общедомовых сетей многоквартирных домов проведено представителями управляющих компаний. Чаще всего за содействием в выявлении нелегальных подключений обращались в «Сахалинэнерго» УК Тымовского и Поронайского районов.

По фактам правонарушений, выявленных в 2017 году, судами рассмотрено более ста дел, возбужденных по ст. 7.19 Кодекса об административных правонарушениях РФ. По всем вынесены положительные решения. 162 гражданина привлечены к административной ответственности. Размеры штрафа для физических лиц составили 10-15 тыс. рублей.

В прошлом году начато расследование двух уголовных дел в г. Южно-Сахалинске и Корсаковском районе. Фигурант одного из них признал свою вину и выплатил энергокомпании более 150 тысяч рублей. В качестве уголовного наказания за воровство электроэнергии предусмотрена ответственность по ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Это грозит штрафом до 300 тысяч рублей, принудительные работы на срок до двух лет с ограничением свободы до одного года, а также лишение свободы на срок до двух лет.

Десять лет назад ущерб от «энерговоровста» достигал 300 млн рублей в год. Сократить потери удалось благодаря комплексу мероприятий, в том числе внедрению автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии, монтажу в частном секторе СИП (самонесущий изолированный провод).