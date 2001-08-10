В Южно-Сахалинске примут предложения о занесении на городскую доску почета

Администрация Южно-Сахалинска объявляет о начале приема предложений о занесении на городскую доску почета, на которой ежегодно в преддверии Дня города размещаются фотопортреты граждан и логотипы организаций, добившихся особых успехов в профессиональной деятельности и внесших особый вклад в социально-экономическое развитие областного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

Руководители южно-сахалинских организаций, предприятий и учреждений (независимо от их организационно-правовой формы) могут направлять свои предложения с указанием организации (предприятия, учреждения) или граждан - кандидатов на размещение на уличном стенде «доска почета» в городскую администрацию.

Заявки приминаются до 1 мая в бумажном варианте по адресу: ул. Ленина, 173. Телефон для справок 300-811.

Отбор кандидатур осуществляется комиссией по рассмотрению предложений о занесении на доску почета городского округа «Город Южно-Сахалинск». По результатам ее работы определят 20 физических и юридических лиц, логотипы и фотопортреты которых будут размещены на городском стенде.