735 миллионов рублей выделят на благоустройство Сахалинских городов и сел
В Сахалинской области на благоустройство общественных территорий и ремонт дворов выделят 735 миллионов рублей. Изменить их облик поможет федеральная программа «Формирование комфортной городской среды». В определении первостепенных задач по масштабным проектам примут участие сами жители Сахалинской области. Организационные вопросы обсуждались на совещании, которое провела председатель регионального правительства Вера Щербина. Об этом ТИА «Острова» рассказали в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
Программа финансируется из федерального, областного, муниципальных бюджетов. 500 миллионов рублей в этом году направят на комплексную реконструкцию придомовых территорий во всех муниципальных образованиях Сахалинской области. Детали капремонта будут обсуждаться с жителями дворов, эта практика активно использовалась и в 2017-ом году. Учитываются пожелания по озеленению, установке детских площадок, размещению парковочных мест.
235 миллионов рублей запланированы на благоустройство общественных территорий. Это могут быть скверы, площади, набережные и т.д. Для определения предпочтений жителей муниципалитетов решено устроить рейтинговое голосование. Его организуют 18 марта, в день выборов президента Российской Федерации, на избирательных участках. Процесс охватит 8 муниципальных образований. Это Южно-Сахалинск, а также Корсаковский, Углегорский, Поронайский, Охинский, Холмский, Долинский и Александровск-Сахалинский районы.
- Выбранные проекты оперативно запустим в работу. Предложения, набравшие наибольшее количество голосов, получат финансирование и будут реализованы в 2018 году, – сообщил на совещании министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Зайцев
- Для нас очень важно мнение жителей при определении приоритетов в развитии области, в благоустройстве, распределении бюджетных средств. Мы используем для этого различные механизмы. Рейтинговое голосование – это ещё одна возможность для участия сахалинцев в этих процессах, – отметила Вера Щербина.
Свои предложения по благоустройству общественных территорий можно разместить на сайте своего муниципального образования в разделе «Формирование комфортной городской среды».
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