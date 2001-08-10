Сотрудники ГИБДД Тымовского провели профилактическое мероприятие для дошкольников
Для воспитанников детского сада в селе Кировском было организовано и проведено практическое занятие. Дошкольники в сопровождении инспекторов ДПС вышли к пешеходному переходу, который находится вблизи детского сада, где наглядно смогли рассмотреть дорогу и ее составляющие, а также узнали об особенностях обозначения пешеходного перехода и его предназначении. Они с интересом наблюдали за пешеходами, переходящими проезжую часть, обсуждали возможные ошибки при переходе. Затем юные пешеходы учились правильно переходить дорогу в составе организованной группы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
По окончанию мероприятия дошкольникам был приготовлен сюрприз – во дворе образовательного учреждения их ожидал патрульный автомобиль ДПС, что вызвало большой интерес у детей. Инспектор ДПС рассказал им о службе в полиции, задачах дорожно – патрульной службы, познакомил с устройством патрульного автомобиля, показал в действии световую и звуковую сигнализацию. Дошкольники обступили сотрудников полиции, задавали вопросы. Один из детей, посредством громкой связи, обратился к участникам дорожного движения с просьбой соблюдать правила дорожного движения.
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