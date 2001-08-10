Невельский суд принял решение о конфискации судна, выдававшего себя за другое

Невельский городской суд вынес решение о признании юридического лица общества с ограниченной ответственностью «ДАБЛ» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначении наказания в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей с конфискацией рыболовного судна «Миё Мару 21» (флаг Российская Федерация, порт приписки Холмск) в пользу государства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пограничном управления ФСБ России по Сахалинской области.

Судно под названием т/х «Oyster» (флаг Республика Того, порт приписки Ломе) задержали 18 января 2017 года в пределах исключительной экономической зоны Японии при содействии Штаба 1-го района УБМ Японии и департамента рыбного и лесного хозяйства губернаторства Хоккайдо Японии.

В ходе судебного рассмотрения установили, что грузовое судно «Oyster» (оно же промысловое судно «Миё Мару 21») на праве собственности принадлежит российской компании ООО «ДАБЛ». Экипаж рыболовной шхуны «Миё Мару 21», отключив технические средства контроля (ТСК), вышел на судне из порта Корсаков в Японию, после чего сменил его название и тип. Поддельные регистровые судовые документы на т/х «Oyster» были оформлены на ликвидированную в 2012 году иностранную компанию, зарегистрированную на Сейшельских островах.

В судебном заседании достоверно установлено, что судно «Миё Мару 21» и судно «Oyster» является одним и тем же судном, предназначенным для поиска, добычи водных биологических ресурсов ловушечным способом, а также для приема, передачи, хранения и транспортировки морепродуктов. После выхода из порта Корсаков «Oyster» неоднократно заходил в порт Вакканай (Япония) с живым волосатым крабом на борту.

18 января 2017 года судно находилось в районе промысловых скоплений водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне России. На запросы, капитан представлялся судном «Алтай» и следовал курсом в сторону сопредельного государства. Судно «Oyster» удалось задержать уже после того, как оно пересекло территориальное море Российской Федерации в японских водах, где японские партнеры непрерывно наблюдали за нарушителем.

В настоящее время по факту незаконного пересечения государственной границы России в отношении капитана судна «Oyster» («Миё Мару 21») прокуратурой Сахалинской области утвержден обвинительный акт по уголовному делу по части 1 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Характерно, что 20 января 2018 года при схожих обстоятельствах была задержана рыболовецкая шхуна «OST-3» (флаг Республики Танзания, порт приписки Занзибар). В настоящее время по данному факту оперативно-следственные действия продолжаются.