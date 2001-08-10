На Сахалине подведены итоги первого этапа Всероссийского конкурса научных работ
На Сахалине проведен первый (региональный) этап ежегодного всероссийского конкурса научных работ, посвященных истории образования, развития института судебных приставов в России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в федеральной службе судебных приставов.
Целью конкурса, в котором приняли участие студенты высших учебных заведений Сахалинской области, является раскрытие творческих способностей студенческой молодёжи, сохранения интеллектуального потенциала молодых учёных, поддержки и развития интереса новых поколений юристов к проблемам исполнительного производства в России и принудительного исполнения судебных решений в зарубежных странах.
Победителем регионального этапа стала студентка 2 курса филиала федерального государственного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения в г. Южно-Сахалинске» Алексеева Дарья с работой в номинации «История развития института судебных приставов в России», которая была направлена комиссии следующего этапа конкурса — в Москву. Второе место в этой же номинации заняла студентка 4 курса федерального государственного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения в г. Южно-Сахалинске» Волкова Александра.
Работы победителей финального этапа всероссийского конкурса, как правило, публикуются в сборнике лучших студенческих работ конкурса, «Бюллетене Федеральной службы судебных приставов», научно-популярном журнале «Человек и закон», научно-практических журналах «Практика исполнительного производства» и «Вестник исполнительного производства», печатных изданиях РПА Минюста России, её филиалов и иных ВУЗов России.
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