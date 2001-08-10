Снегоуборочная техника в Южно-Сахалинске будет работать всю ночь

В ночь на 26 января продолжится расчистка и вывоз снега с улиц Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.

Техника будет работать на следующих участках улиц:

- ул. Горького от ул. Пуркаева в южном направлении,

- ул. Холмская от ул. Сахалинской в северном направлении,

- ул. Пуркаева,

- ул. Железнодорожная от магазина «Снежинка» в южном направлении,

- ул. Детская,

- пер. Алтайский,

- ул. Хабаровская,

-ул. Амурская на участке от ул. Сахалинской до ул. Пограничной и ул. г. Асахикава,

- ул. Тихоокеанская,

- ул. А. Буюклы,

- ул. Музейная,

- ул. Больничная,

- ул. Бумажная,

- ул. Вокзальная,

- ул. Комсомольская на участке от Компроспекта до ул. Емельянова,

- ул. Ленина на участке от Пенсионного фонда до пр. Победы и от пр. Победы до ул. Пуркаева,

- ул. Поповича на участке от ул. Ленина до ул. Физкультурной,

Также, вывозка снега будет производится на ул. Сахалинской и Физкультурной.

Чтобы не мешать снегоуборочной технике, горожане могут оставить свои автомобили на бесплатных парковках:

- на пр. Мира между гостиницей «Пасифик Плаза Сахалин» и Домом торговли,

- рядом с собором Рождества Христова на ул. Горького,

- на пр. Победы, 14,

- на пересечении улиц Хабаровской и Дзержинского,

- на ул. Хабаровской (ближе к пр. Мира),

- в районе дома №71Б по ул. Вокзальной,

- парковка перед СТК «Горный Воздух».