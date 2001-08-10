Снегоуборочная техника в Южно-Сахалинске будет работать всю ночь
В ночь на 26 января продолжится расчистка и вывоз снега с улиц Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.
Техника будет работать на следующих участках улиц:
- ул. Горького от ул. Пуркаева в южном направлении,
- ул. Холмская от ул. Сахалинской в северном направлении,
- ул. Пуркаева,
- ул. Железнодорожная от магазина «Снежинка» в южном направлении,
- ул. Детская,
- пер. Алтайский,
- ул. Хабаровская,
-ул. Амурская на участке от ул. Сахалинской до ул. Пограничной и ул. г. Асахикава,
- ул. Тихоокеанская,
- ул. А. Буюклы,
- ул. Музейная,
- ул. Больничная,
- ул. Бумажная,
- ул. Вокзальная,
- ул. Комсомольская на участке от Компроспекта до ул. Емельянова,
- ул. Ленина на участке от Пенсионного фонда до пр. Победы и от пр. Победы до ул. Пуркаева,
- ул. Поповича на участке от ул. Ленина до ул. Физкультурной,
Также, вывозка снега будет производится на ул. Сахалинской и Физкультурной.
Чтобы не мешать снегоуборочной технике, горожане могут оставить свои автомобили на бесплатных парковках:
- на пр. Мира между гостиницей «Пасифик Плаза Сахалин» и Домом торговли,
- рядом с собором Рождества Христова на ул. Горького,
- на пр. Победы, 14,
- на пересечении улиц Хабаровской и Дзержинского,
- на ул. Хабаровской (ближе к пр. Мира),
- в районе дома №71Б по ул. Вокзальной,
- парковка перед СТК «Горный Воздух».
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