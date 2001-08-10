55,93|69,46|70,80
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:16 Сегодня Циклон нарушил электроснабжение в двух районах Сахалина
09:22 Сегодня Ветераны Холмска стали победителями футбольного «Кубка Владимира Боровикова»
09:39 Сегодня В Корсакове состоится первенство региона по вольной борьбе
11:09 Сегодня В детском саду «Солнышко» появилась таблица для проверки зрения
16:35 19 Января На стадионе «Спартак» в Южно-Сахалинске дадут уроки лыж
16:50 19 Января В Макарове автоинспекторы провели акцию для детей
14:38 19 Января Сахалинскую медсестру, позировавшую на фоне больного, уволили по статье
14:51 19 Января В Южно-Сахалинске мигранты незаконно открыли зубную клинику
14:44 26 Декабря 100 единиц техники расчищают от снега Южно-Сахалинск
17:42 27 Декабря До 30 тысяч перепелиных яиц будет вырабатывать новый инкубатор в Аниве
09:49 26 Декабря В Долинске снежный плен накрыл более шестидесяти авто
09:11 29 Декабря С первого января неработающие пенсионеры будут получать больше
Выбор редакции
- 17:02 Сегодня Сахалинские хоккеисты вернулись победителями из Кореи
- 15:11 Сегодня В Южно-Сахалинске поздравили студентов с праздником
- 09:22 Сегодня Ветераны Холмска стали победителями футбольного «Кубка Владимира Боровикова»
- 16:00 Вчера Невельский суд принял решение о конфискации судна, выдававшего себя за другое
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?