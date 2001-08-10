В Японском море продолжают поиск пропавших моряков

В Японском море ведутся работы по поиску рыболовецкого судна «Восток». Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Для проведения поисковых работ был задействован самолёт Бе-200 ЧС Хабаровского авиационного спасательного центра МЧС России. В 13.40 по хабаровскому времени для проведения поисковых работ вылетел самолёт Ан-26 министерства обороны. В поисках также участвуют сторожевой катер «Сапфир» береговой охраны, спасательный буксир «Спасатель Заборщиков» и находящийся в районе поиска контейнеровоз ФЕСКО «Диамид». В тёмное время суток поиски будут продолжены морскими спасательными судами.

Для увеличения авиационной группировки из аэропорта города Красноярск вылетел самолет Бе-200 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России, на борту которого находятся экипаж 6 человек и необходимое для проведения поисковых работ оборудование.

Нарастающим итогом обследовано 7286 кв. км морской акватории, из которых – 5825 авиацией и 1461 морскими судами. По результатам поиска обнаружены: радиобуй, полузатонувшая бочка, швартовые концы, 2 спасательных жилета, 2 спасательных круга и бытовой мусор.

Координацию проводимых работ осуществляет Владивостокский морской спасательно-координационный центр Росморречфлота Минтранса России. К поисковым работам привлечены 108 человека и 8 единиц техники, из них от МЧС России: 44 человека и 3 единицы техники.

На базе телефона доверия Главного управления МЧС России по Приморскому краю развёрнут телефон «горячей линии» 8(423)239-99-99, на который за сутки поступило 313 обращений. Родственникам пропавших оказывается информационная поддержка и психологическая помощь. В посёлке Славянка Хасанского района в круглосуточном режиме дежурят бригады медицинских работников. В готовность к размещению пострадавших приведена Центральная районная больница.

25 января в 08.10 по хабаровскому времени в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение от капитана Владивостокского морского спасательного координационного центра о том, что в 200 км южнее мыса Гамова произошло срабатывание аварийного радиобуя. По предварительным данным, он принадлежит рыболовному судну «Восток», на его борту находится 20 человек.