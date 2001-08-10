На Шикотане улучшат энергосистему

Вопрос обеспечения электроэнергетической инфраструктурой объектов ТОР «Курилы» обсудили в областном правительстве на первом в этом году расширенном заседании. Как сообщил ТИА «Острова» пресс-секретарь губернатора Сахалинской области, региональное агентство по развитию электроэнергетики и газификации представило анализ существующих проблем с генерацией электрической энергии Шикотана и предложило три возможных варианта увеличения мощности энергосистемы курильского острова, где в ближайшие годы будут развивать несколько крупных проектов.

Губернатор Олег Кожемяко в своем вступительном слове напомнил, что в сентябре 2018 года на Шикотане должен заработать завод по переработке рыбной продукции, поэтому вопросу обеспечения данного производства необходимой инфраструктурой власти региона уделяют большое внимание.

– Министерство экономического развития должно разработать понятный механизм поддержки инвесторов. Необходимо выстроить работу так, чтобы к моменту запуска предприятия оно было обеспечено энергетической инфраструктурой. Необходимо сделать это максимально быстро, эффективно и так, чтобы это было удобно инвесторам, – сказал глава региона.

Энергосистема Шикотана сегодня состоит из двух дизельных электростанций, расположенных в Малокурильском и Крабозаводском. Общая мощность энергосистемы острова – 5 тысяч кВт. В год для выработки электроэнергии расходуется 5 тысяч тонн топлива. Основными потребителями электроэнергии являются: до 51% предприятия рыбной отрасли, оставшийся объем население, объекты ЖКХ, бюджетная сфера различных уровней.

– Экономически обоснованный тариф на Шикотане составляет 14,98 рублей за киловатт-час. Для создания комфортных условий для ведения хозяйственной деятельности Правительство Сахалинской области с учетом принятых решений на федеральном уровне оказывает меры поддержки путем субсидирования производителей электроэнергии на компенсацию разницы тарифа – более 195 миллионов рублей в год. Благодаря этому тариф на электроэнергию для местного населения составляет 3,96 рубля, для остальных потребителей – 4 рубля, – отметил Евгений Токарев.

Энергосистема характеризуется низкой надежностью: высокий износ генерирующих мощностей (в эксплуатации более 18 лет) создает высокие риски отключения потребителей, а отсутствие свободного резерва мощности не позволяет реализовывать планы социально-экономических программ по развитию Курил. Уже сейчас дефицит электроэнергии здесь составляет 2-3 тысячи кВт. Существующая нагрузка на сети составляет около 5 МВт, но с учетом реализации региональных программ по развитию социальной сферы острова, а также двух предприятий рыбной отрасли – ЗАО «Курильский рыбак» и ООО «Островной рыбокомбинат» она существенно возрастет. К 2020 году на Шикотане необходимая мощность достигнет 39,4 МВт.

В настоящее время на Шикотане отсутствуют свободные резервные мощности, но варианты для их появления уже разработаны. Первый из них заключается в привлечении на курильский остров АО «Мобильные ГТЭС» входящей в холдинг государственной компании ПАО «ФСК ЕЭС». Их стоимость оценивается в около 3,15 миллиарда рублей.

Второй вариант – строительство одной или двух дизельных электростанции стоимостью 5,5-7,5 миллиардов рублей. Наконец, третий – ДЭС и строительство ветроустановок, задачей которых является снижение затрат на топливо благодаря использованию энергии ветра, цена данного варианта составляет около 11 миллиардов рублей.

По словам руководителя профильного агентства, преимущество первого из представленных вариантов – в мобильности оборудования и быстром вводе в эксплуатацию – всего за год. Этот проект может быть реализован под ключ опытной государственной компанией «Мобильные ГТЭС».

– Хотелось бы остановится на этом варианте – он наиболее дешевый и позволит привлечь на Шикотан компанию с опытом эксплуатации, которая потом будет обеспечивать работу газотурбинных электростанций, – сообщил Евгений Токарев.

По словам заместителя председателя правительства Владимира Сидоренко, для реализации этого проекта необходимо договориться с Минэнерго об использовании мощностей АО «Мобильные ГТЭС». В настоящее время их оборудование находится в Крыму и освободится оно ориентировочно во 2-3 квартале этого года.

– Закупать ничего не придется, им потребуется время на транспортировку оборудования на Шикотан и решить вопрос по схеме выдачи электрической мощности. Предприятию нужен нормальный тариф, чтобы работать не в минус. Сверхприбыль им не нужна – это государственная компания, у которой нет необходимости отбивать инвестиции или рассчитываться с банками, –рассказал Владимир Сидоренко.

Предполагается, что на первом этапе оборудование будет работать на дизельном топливе, а в перспективе его возможно перевести на сжиженный природный газ.

Олег Кожемяко поручил определиться с вариантом до 1 февраля, а также рассмотреть возможность поддержки предпринимателей, которые захотят поучаствовать в реализации этого проекта.