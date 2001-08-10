В Южно-Сахалинске проверят готовность избирательных участков
В Южно-Сахалинске приступили к проверке готовности избирательных участков. Одним из первых был проверен избирательный участок № 347, расположенный в помещениях синегорской средней школы. Во время инспекционной поездки его посетила Наталия Куприна. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.
Первый вице-мэр обратила внимание председателя избирательной комиссии данного участка Натальи Погосян на то, что его необходимо полностью подготовить к 31 января. С этого дня на всей территории страны начинают работу пункты приема заявлений для избирателей, желающих проголосовать по месту нахождения во время выборов президента РФ.
Так, каждый избирательный участок должен быть приспособлен для посещения маломобильными гражданами, оснащен необходимой мебелью, оргтехникой, иметь бесперебойную телефонную связь, надежный доступ в Интернет.
В ходе проверки Наталия Куприна распорядилась оперативно убрать снег с территории школы. Соответствующие поручения уже даны ответственным структурам.
Всего на территории городского округа будут работать 86 основных избирательных участков и 6 временных. Узнать о месторасположении своего избирательного участка можно на официальном сайте избирательной комиссии Сахалинской области.
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