«Молодая Гвардия» проверила доступность избирательных участков в области
В рамках подготовки к президентским выборам молодогвардейцы по всей стране проинспектировали избирательные участки на предмет оснащенности пандусами, вспомогательными перилами, кнопками вызова помощи людям с ограниченными возможностями здоровья, лифтами и парковками. Об этом ТИА «Острова» сообщил руководитель регионального отделения «Молодая Гвардия» Николай Литус.
Выборочная проверка затронула более половины всех избирательных участков Сахалинской области, а это 170 участков в 11 муниципальных образованиях, в том числе на Курилах. Данные мониторинга будут отправлены для информирования в избирательную комиссию Сахалинской области, сообщил заместитель руководителя регионального отделения «Молодой Гвардии», депутат Сахалинской областной Думы Александр Шарифулин.
Например, в Охе молодогвардейцы проверили все избирательные участки, рассказала руководитель местного отделения «Молодой Гвардии», депутат Собрания городского округа «Охинский» Анастасия Бугрова. Как правило, они расположены в образовательных учреждениях. Все они отвечают требованиям по обеспечению доступности, препятствий для их посещения людям с ограничением по здоровью отсутствуют.
Избирательные комиссии обязаны обеспечить возможность участия в голосовании маломобильным категориям граждан. Если самостоятельное посещение избирательного участка невозможно, но есть желание отдать свой голос за кандидата, то необходимо подать устную заявку в участковую избирательную комиссию самому или через любого избирателя для проведения голосования на дому. Заявки о голосовании на дому принимаются участковыми избирательными комиссиями с 8 марта 2018 года и до 14 часов в день голосования 18 марта 2018 года.
Как сообщила Адрианова Марина, секретарь избирательной комиссии Сахалинской области, 99% комиссий расположены на первых этажах зданий. В настоящее время идет этап информирования населения о возможности голосования избирателей по месту своего фактического нахождения. Это значит, что каждый житель Российской Федерации, где бы он не находился может подать заявление в избирательные комиссии, МФЦ или на сайт госуслуг. Возможность проголосовать будет предоставлена всем.
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